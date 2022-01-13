استقرار الدولار وارتفاع اليورو في بداية تعاملات صرف العملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 17.79 للشراء، و4 قروش لسعر البيع مسجلا 17.90 جنيه، وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 8 قروش ليسجل 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، بينما ارتفع الدينار الكويتي 3 قروش ليسجل نحو 51.72 جنيه للشراء، وارتفع 3 قروش لسعر البيع ليسجل نحو 52.17 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف اليورو 11 قرشا ليسجل 17.88 جنيه للشراء، وارتفع 10 قروش لسعر البيع ليسجل نحو 18.04 جنيه، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 11 قرشا ليسجل نحو 21.42 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع 13 قرشا ليسجل نحو 21.60 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 7 قروش ليسجل 49.63 جنيه للشراء، وارتفع 11 قرشا لسعر البيع مسجلا 52.11 جنيه.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو 11 قرشا ليسجل 17.88 جنيه للشراء، وارتفع 10 قروش لسعر البيع ليسجل نحو 18.01 جنيه، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 11 قرشا ليسجل 21.42 جنيه للشراء، وارتفع لسعرالبيع 12 قرشا ليسجل 21.59 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما صعد سعر الدينار الكويتي 7 قروش ليسجل 49.63 جنيه للشراء، وارتفع 11 قرشا لسعر البيع ليسجل 52.11 جنيه.