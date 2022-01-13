وكيل التعليم بدمياط يوجه باقتراح أفكار جديدة تخدم العملية التعليمية

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مجموعة من معلمي الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بجميع المراحل التعليمية؛ لإرساء نماذج جديدة للتعليم تستهدف التركيز على معرفة مهارات المستقبل التكنولوجيا.

ووجه خلف معلمي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بابتكار وسائل وأفكار جديدة تخدم العملية التعليمية، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ضمن أهدافها الاستراتيجية العمل لتطوير التعليم في إطار نظام مؤسسي كُفء وعادل ومستدام ومرن.

وأكد أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ اهتمت بتطوير منظومة التعليم ضمن الهدف الاستراتيجي الرابع لتنمية المعرفة والابتكار والبحث العلمي كأساسية داعمة في تحقيق التنمية المستدامة، موجها بعمل قالب موحد لإحصاء البيانات من جميع المدارس، لعدم تضارب أيه بيانات.

وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء وبالأفكار والبرامج التي تم طرحها، مؤكدا العمل على تدريب كافة المعلمين على استخدام تلك البرامج في استراتيجيات التدريس، للوصول إلى منتج تعليمي متميز بتعليم دمياط.