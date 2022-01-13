ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج شهادات تمريض مزورة مقابل مبالغ مالية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ؛ لترويجه شهادات تمريض مزورة مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات التمريض "على غير الحقيقة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج؛ حيث تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها، تم ضبط عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض المستشفيات، وكمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية، ودفتر استلام نقدية، ومبالغ مالية، وهاتف محمول .. بفحصه فنياً تبين أنه محملا بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.