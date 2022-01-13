اليابان تبحث تقليص فترة العزل لمخالطي المصابين بمتحور أوميكرون

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية تدرس تقليص فترة العزل الحالية، وهي 14 يوما، لمن يتضح أنهم مخالطون بشكل وثيق لشخص مصاب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "كيودو"، أن التغيير المحتمل، الذي يهدف إلى تقليل الاضطراب الاجتماعي وتخفيف الضغط على النظام الطبي، يأتي في الوقت الذي تشير فيه الأبحاث إلى أن أوميكرون له فترة حضانة أقصر مقارنة بالمتحورات الأخرى من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للصحفيين في طوكيو: "ينبغي علينا ابتكار طرق للحفاظ على الوظائف الاجتماعية.. نود التفكير في مواجهة مرنة حسب الحاجة".

وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن دراسة أجريت على مصابين بمتحور أوميكرون في مقاطعة أوكيناوا تظهر أن فترة الحضانة كانت نحو 3 أيام مقارنة بنحو 5 أيام للمتحورات الأخرى.

وتواجه اليابان موجة جديدة لكورونا مع تفشي المتحور أوميكرون. وتجاوز عدد إصابات كورونا اليومية 13 ألف حالة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.

ورفعت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو حالة التأهب لفيروس كورونا إلى ثاني أعلى مستوى من بين أربعة مستويات اليوم الخميس.