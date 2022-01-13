إسرائيل تبدأ تقليص الحجر الصحي للمصابين بكورونا

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بدأت إسرائيل، اليوم الخميس، تطبيق قرار بتقليص الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا من 10 أيام إلى أسبوع.

ويشترط أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة قد مرت بدون أعراض.

وجاء القرار بعد بحث أظهر أنه بعد سبعة أيام تتراجع بشكل ملحوظ قدرة الفيروس على العيش وتنخفض خطورة نقل العدوى للآخرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس القول: "إننا نريد الحفاظ على الصحة، وأيضا على المرافق والتعليم والثقافة ومواصلة الحياة قدر الإمكان".

وكانت بيانات في إسرائيل قد أظهرت أن نحو 30% من المستخدمين في المرافق الاقتصادية سيتغيبون الأسبوع القادم عن العمل لأنهم سيكونون خاضعين للحجر.