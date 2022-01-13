البرلمان الألماني يصوت اليوم على قواعد حجر صحي جديدة

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من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الخميس، على قواعد الحجر الصحي الجديدة التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسوف يستعرض وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ووزراء آخرون خططهم خلال ذلك.

وتحدث لاوترباخ، بشكل متحفظ، عن تحقيق هدف تلقي اللقاح الذي وضعه الائتلاف الحاكم الجديد حتى نهاية شهر يناير الجاري، وهو الوصول إلى نسبة تطعيم 80%.

وقال لاوترباخ لبوابة "ذا بيونير" الإخبارية: "سيكون ذلك صعبا للغاية، الأمر واضح".

يذكر أن نسبة التطعيم في ألمانيا بلغت حتى الآن 8ر74%، وفقا لبيانات صدرت صباح أمس الأربعاء.