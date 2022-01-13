أكدت منظمة الصحة العالمية، أن القارة الأفريقية بدأت في تخطي الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ حتى 11 يناير الجاري 10.2 مليون حالة إصابة، حيث استقرت الحالات الأسبوعية في الأيام السبعة حتى 9 يناير من الأسبوع السابق.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي لمكتبها الإقليمي لأفريقيا، اليوم الخميس، أن منحنى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في قارة أفريقيا والتي يقودها متحور أوميكرون قد بدأ في التسطح.

وأوضحت المنظمة أن منطقة جنوب أفريقيا والتي كانت قد شهدت زيادة هائلة في الإصابات خلال موجة الوباء قد سجلت انخفاضا في عدد الإصابات بنسبة 14 % خلال الأسبوع الماضي، ولفتت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه مناطق شرق ووسط أفريقيا انخفاضا في أعداد الإصابات الأسبوعية، إلا أن دول شمال أفريقيا أبلغت عن عن زيادة بنسبة 121 % الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشارت المنظمة في مؤتمرها الصحفي، إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات قد ارتفعت في جميع أنحاء القارة بنسبة 64 % في الأيام السبعة المنتهية في 9 يناير مقارنة بالأسبوع السابق وذلك بسبب العدوى بين الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، ونوهت المنظمة إلى أن الوفيات في الموجة الرابعة مع ذلك كانت أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة.

وقالت المنظمة إن 30 دولة أفريقية حتى الآن قد اكتشفت متحور أوميكرون بينما تم الإبلاغ عن متحور دلتا في 42 دولة أفريقية، ولفتت إلى أنه في غرب أفريقيا حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتزايد عدد تسلسلات أوميكرون ونوهت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي تتخطى القارة أحدث موجة وبائية فإن اللقاحات لا تزال منخفضة حيث تم تطعيم حوالي 10٪ فقط من سكان أفريقيا بشكل كامل وذكرت المنظمة أن إمدادات اللقاحات إلى القارة قد تحسنت مؤخرا في الوقت الذي تكثف المنظمة دعمها للبلدان لتقديم الجرعات بشكل فعال إلى عدد أكبر من السكان.