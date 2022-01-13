الكشف عن حكام مواجهات اليوم الثاني من كأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الثاني في كأس رابطة المحترفين المصرية، في نسختها الأولى، والتي انتلقت أمس.

وتقام اليوم الخميس، 3 مباريات ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، من المجموعة الثانية، حيث يلتقي الأهلي مع الجونة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب الأول "الأهلي وي السلام"، بينما يلتقي سموحة مع الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة عصرا، على ملعب ، وفي نفس التوقيت يلتقي المقاولون العرب مع نظيره البنك الأهلي، على ملعب .

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي أمام الجونة، لـ الحكم محمود ناجي، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومحمد عزازي، وصبحي العمراوي كحكم رابع، ويتولى عبد العزيز السيد مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة ويعاونه مبروك نبيل.

أمام المقاولون والبنك الأهلي للحكم نادر قمر الدولة، على أن يعاونه إبراهيم السوداني وخالد السيد، وعمرو رمضان كحكم رابع، وتم تعيين خالد الغندور كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده حسني سلطان.

كما كلفت اللجنة الحكم محمد الجلاوي بإدارة مباراة سموحة والإسماعيلي، ويعاونه رضا جبر ووائل عاطف، وأحمد ناجي كحكم رابع، ويتولى سيد شعبان مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة، ويساعده محمود وفا.