شريف عامر عن الراحل وائل الإبراشي: «كنت متوقع أنه هيرجع للشاشة»

عبر الإعلامي شريف عامر، عن حزنه الشديد بعد رحيل الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، اليوم الأربعاء، أنه لم يتوقع هذه النهاية للراحل وائل الإبراشي، متابعًا: « متوقعتش هذه النهاية وكنت متوقع أنه هيرجع من المحنة الطبية إلى التلفزيون».

وعن بداية معرفته بالراحل وائل الإبراشي، قال شريف عامر: « نحن لم نكن أصدقاء نتقابل كل يوم ولكن عندما بدأت العمل كان وائل يبدأ العمل أيضا في مجلة روزاليوسف، كنا مجموعة من الصحفيين الموهوبين الذين كانوا لهم تأثير كبير على المستوى الصحفي في مصر».

واستكمل، أنه ظل على تواصل مع أسرة الراحل وائل الإبراشي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا لمعرفة تطورات حالته الصحية باستمرار ولم يستطع التحدث معه بسبب عدم قدرته على التحدث.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، كان رحل عن عالمنا مساء يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 58 متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا.