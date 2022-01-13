أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 124 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ66 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 104379 حالة، 3460 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 96283، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجماليه 31 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 22 منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.