تنافس 44 مرشحا على منصب رئيس العراق

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أفاد تقرير عراقي، اليوم الخميس، بأن عدد المتقدمين للبرلمان للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد بلغ 44 مرشحا.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم أن عدد المرشحين للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد وصل إلى 44 مرشحا حتى ظهر أمس الأربعاء، وهذا العدد مرشح للارتفاع بنهاية الدوام اليوم.

وكان البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام، تنتهي اليوم الخميس، للترشح لمنصب الرئيس العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق بعد عام 2003 فإن منصب الرئيس العراقي من حصة المكون الكردي حصرا.

وذكرت مصادر كردية أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، سيتفقان على تسمية مرشح متفق عليه لشغل المناصب وسيعرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه.

ووفق المصادر، جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لدورة ثانية، فيما يلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح هوشيار زيباري للتنافس على المنصب.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس جديد للعراق خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في التاسع من شهر فبراير المقبل.