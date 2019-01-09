ديوكوفيتش يتسبب في تأخير سحب قرعة أستراليا المفتوحة

جرى سحب قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، بعد تأخر قصير في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، في أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وأجريت القرعة اليوم في الساعة 0515 بتوقيت جرينيتش وذلك بعد ساعة و15 دقيقة من الموعد الذي كان مقررا لها.

وأعلن في البداية عن اقتراح بتأجيل القرعة حتى إشعار آخر، لكن تقرر خلال دقائق أن تجرى اليوم، وقد سحبت بالفعل وكان ديوكوفيتش ضمن اللاعبين الذين شملتهم.

وأوقعت القرعة نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بلقب أستراليا المفتوحة تسع مرات، في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش، وقد جاء النجم الإسباني رافاييل نادال في النصف الأول نفسه وهو ما يعني أنه قد يواجه ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي في حالة تأهلهما.

كذلك تواجد النجم الألماني ألكسندر زفيريف في النصف الأول بينما ضم النصف الثاني، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني للبطولة والمتوج بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

أما البريطاني آندي موراي، العائد إلى منافسات أستراليا المفتوحة بعد غياب طويل، فسيلتقي نيكولوز باسيلاشفيلي، المصنف 21 للبطولة، والذي خسر أمام النجم البريطاني أمس الأربعاء في الدور الثاني من بطولة سيدني.

وجاءت القرعة صعبة بالنسبة للبريطانيين كاميرون نوري ودان إيفانز، حيث يلتقي نوري، المصنف 12 للبطولة، مع الأمريكي الشاب سيبستيان كوردا، وسيلتقي إيفانز البلجيكي ديفيد جوفان.

وسحبت قرعة منافسات فئة السيدات في البطولة أولا، وقد أوقعت البريطانية إيما رادوكانو المصنفة 17 للبطولة في مواجهة الأمريكية سلون ستيفنز الفائزة من قبل بلقب أمريكا المفتوحة.

وستكون المباراة هي الأولى لرادوكانو في بطولات "جراند سلام" منذ تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة في الموسم الماضي، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتراجعت ستيفنز، التي تزوجت مؤخرا لاعب كرة القدم الأمريكي جوزي ألتيدور، إلى المركز 68 في التصنيف العالمي، لكنها تشكل منافسة قوية عندما تظهر بمستواها، وقد سبق لها الوصول إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا قبل تسعة أعوام.

أما النجمة اليابانية نعومي أوساكا حاملة اللقب، فقد أوقعتها القرعة في مواجهة الكولومبية الشابة كاميلا أوزوريو.

ولا تزال مشاركة النجم الصربي ديوكوفيتش /34 عاما/ في البطولة تتوقف على قرار وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك بشأن بقاء ديوكوفيتش في أستراليا من عدمه، والذي من المتوقع أن يتخذه اليوم الخميس.

وحال السماح لديوكوفيتش بالبقاء في أستراليا والمشاركة في أستراليا المفتوحة، سيتنافس على اللقب رقم 21 له في بطولات جراند سلام، حيث حصد 20 لقبا في البطولات الكبرى حتى الآن متساويا في ذلك مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني نادال.