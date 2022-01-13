المفوضية الإفريقية ترحب باتفاق قادة الصومال على جداول زمنية لإجراء الانتخابات

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بالمؤتمر الوطني التشاوري بين القادة الصوماليين إلى جداول زمنية محددة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان اليوم الخميس، عن تفاؤله بمخرجات المؤتمر التشاوري لقادة الصومال من أجل إجراء انتخابات مجلس النواب بحرية وشفافة بحلول 25 فبراير المقبل.

وقال إن الانتخابات ذات المصداقية هي خطوة حاسمة وضرورية نحو سلام دائم في الصومال وأن تحقيق هذه الخطوة وحل القضايا المعلقة على نحو مستدام لا يأتي إلا من خلال التفاعل السلمي والحوار.

وحث رئيس المفوضية، القادة السياسيين الصوماليين على ممارسة ضبط النفس وتعزيز الحوار السياسي التفاعلي من أجل الاستقرار السياسي، وأن الاتحاد الإفريقي على استعداد لزيادة دعمه لجميع هذه الجهود التي ستؤدي إلى السلام والتقدم والازدهار للصومال.