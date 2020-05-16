زعيم الأقلية الجمهورية يرفض التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس

رفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أمس الأربعاء، التعاون مع اللجنة المخولة بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، واصفا تحقيقات اللجنة بـ "غير القانونية".

وأكد مكارثي في بيان نشر بعد ساعات من دعوته من قبل اللجنة للتعاون بشكل طوعي في تحقيقها، أن اللجنة التى تجري تحقيق "غير قانوني"، كانت تحاول استجوابه "في محادثات خاصة لا تتعلق بالعنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

لكن اللجنة أشارت في رسالتها إلى مكارثي، في وقت سابق أمس، إلى أن زعيم الحزب الجمهوري اعترف سابقا بالتحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما كان الهجوم على مبنى الكابيتول جاريا.

وانتقد مكارثي، في بيانه، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لرفضها انضمام نائبين رشحهما لعضوية لجنة التحقيق العام الماضي، وهما النائبان الجمهوريان جيم جوردان، وجيم بانكس، قائلا إن اللجنة "لا تخدم أي غرض تشريعي".

ورفضت نانسي بيلوسي ضم النائبين الجمهوريين في يوليو الماضي، بعد أن أثار الديمقراطيون اعتراضات على انضمام حلفاء ترامب إلى اللجنة، مشيرين إلى مخاوف بشأن "التأثير المحتمل لانضمامهم على نزاهة التحقيق".

وقال مكارثي: "بصفتي ممثلا وزعيما لحزب الأقلية، لم أشعر بالأسف أنني خلصت إلى عدم المشاركة في تحقيق هذه اللجنة التي تسيئ استخدام السلطة والتي تلوث هذه المؤسسة (الكونجرس) اليوم وستضرها في المستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصف اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن على أيدي حشود من مؤيدي سلفه ترامب، قبل عام، بأنه كان "محاولة انقلاب فاشلة".

وحمل بايدن سلفه ترامب المسؤولية عن تحريض مؤيديه في 6 يناير من العام الماضي، على مساعدته في "الفوز بالقوة، بعد أن خسر في صناديق الاقتراع، وفرض إدارة الغوغاء لإلغاء نتائج انتخابات حرة ونزيه، ومنع عملية النقل السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة".