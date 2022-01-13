دبي تطلق أول قمر اصطناعي في العالم لخدمة شبكات الكهرباء

أعلنت دبي إطلاق قمر اصطناعي هو الأول من نوعه فى العالم ويستخدم "لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه".



ويحمل القمر اسم "ديوا – سات 1" ويتبع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو الأول بالعالم الذي يتبع هيئة خدمية لتحسين شبكات الكهرباء.



وانطلق القمر اليوم الخميس على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وقال سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يستخدم "ديوا – سات 1" تقنية الاتصال اللاسلكي لتوسيع تغطية شبكة الاتصالات الأرضية، وسيسهم القمر في تحسين كفاءة العمليات ودعم رقمنة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه، إضافة إلى دمج بيانات إنترنت الأشياء؛ باستخدام شبكة الحوسبة السحابية.