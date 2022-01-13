مصنع الحكايات يقلب موازين القوى في قلب عنبر 6

اختلت موازين القوى في عنبر 6 بعدما قررت رهف "سولاف فواخرجي"، تعلّم كيف تدافع عن نفسها، إذ كشفت الحلقة التاسعة والعاشرة اللتان انطلقتا على منصة "شاهد vip" عن صدام حاد بين رهف وحليمة "رانيا عيسى"، ولكن هذه المرة قررت رهف الدفاع عن نفسها بفضل التدريبات التي أخذتها على يد رزان؛ لتندهش كل السجينات من ردة فعل رهف، وتنقلب الموازين بداخل عنبر 6، ولكن هل ستتمكن رهف من هزيمة حليمة بعد خروجها من الحبس الانفرادي.

ومن ناحية أخرى، تعيش ليلى "صبا مبارك" حالة من التردد بين مصطفى "إيلي متري" خطيبها السابق، والصحفي آدم "نواف الظفيري" الذي وقف بجانبها حتى وجدت أهلها الحقيقيين، وفي الوقت نفسه تواجه مشكلة في حسابات الشركة، إذ رصدت تلاعبًا في المخازن، وتشك بأن لفواز "فادي إبراهيم" علاقة بذلك، فكيف ستتصرف في حياتها الاجتماعية، وهل ستتمكن من كشف المستور عن حسابات الشركة.

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على منصة "شاهد vip"، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

ومسلسل "عنبر 6"، من بطولة نجوم العرب ومن بينهم سولاف فواخرجي، وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، وآيتن عامر، وجمانة كريم، ونايف الظفيري، ورنين مطر، ورانيا عيسى، وتاتيانا مرعب، ونتاشا شوفاني، وسلوى محمد علي، وإيلي متري، وفادي إبراهيم، وبيار داغر، ورندة كعدي، وروزي الخولي، وغيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، وإيرين يوسف، وهند عبد الله، ومي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.

ومصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، تهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو، ويعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي والآخر مصري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل "لمس أكتاف"، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، ويعمل حاليًا على أولى أعماله السينمائية بعنوان اللي مايتسموش"، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي.





