العراق: إصابة طفلة وامرأة بقصف استهدف المنطقة الخضراء الحكومية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الخميس تعرض المنطقة الخضراء الحكومية إلى هجوم صاروخي أدى إلى أصابة طفلة وامرأة بجروح.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي بغداد ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح".

وذكر البيان: سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، والقوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار ".