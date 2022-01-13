روبوت لري الزراعات وسيارة ذكية في تعليم بورسعيد

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الطلاب الموهوبين والمبتكرين محمد عصمت ويوسف سامح وفارس مناع ورؤى عصمت، ‏في مكتبه بديوان المديرية بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.

وقال حسن إنه اطلع على آخر ما أبتكره الطلاب الذكور في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارا ‏عبارة عن روبوت لري الأراضي الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعوما بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، مشيرا ‏إلى أن الابتكار يهدف لتوفير المياه ويسهم في الزراعة الذكية.‏

وأوضح أنه ناقش الطالب فارس مناع بخصوص فكرة ابتكاره للسيارة الذكية، حيث أكد "مناع" أن السيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتسهم بشكل كبير ‏فى منع تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلى عن طريق خلية البلوتوث المدمجة بها للتحكم في تسييرها، وأن الابتكار ‏يهدف لخدمة المشاريع القومية باستخدام السيارات فى المناطق الأكثر خطورة على حياة السائقين.‏

وصرح بأن الطالبة رؤى عصمت استحقت لقب الموهوب الصغير بعد اجتيازها أول اختبار يجرى لها لقياس الذكاء والذى حققت فيه نتائج مبهزة.