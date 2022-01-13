استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الخامس

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها لليوم الخامس على التوالي، لتفقد أغلب المكاسب التي حققتها الأسعار في بداية العام الحالي، مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية إلى جانب تحسن الأحوال الجوية مما قلص الطلب على الطاقة لغرض التدفئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 8.2% خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وقد تأكد اتجاه 16 ناقلة غاز طبيعي مسال أمريكية إلى شمال غرب أوروبا، حيث ستتجه تسع شحنات إلى بريطانيا خلال أسبوعين بحسب بيانات متابعة حركة الملاحة البحرية الدولية.

وفي الوقت نفسه فإن روسيا ستزيد كميات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مع استمرار حالة الغموض بشأن النوايا السياسية للحكومة الروسية تجاه أوكرانيا.

وفي أمستردام تراجع اليوم سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم الشهر المقبل بنسبة 1% إلى 74.66 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال تعاملات ظهيرة اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار هذه العقود منذ بداية العام الحالي بنسبة 6.4%، مع تراكم مكاسب هذه العقود خلال الأيام الأربعة الأولى من العام قبل أن تبدأ الأسعار مرحلة تراجع. وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة اليوم بنسبة 0.5% إلى 179.07 بنس لكل مليون وحدة حرارية.