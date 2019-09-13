الحكومة المجرية تفرض حدا أقصى لأسعار المواد الغذائية الأساسية

أمرت حكومة المجر بفرض حد أقصى لأسعار ست سلع غذائية أساسية بهدف المساعدة في الحد من آثار التضخم المرتفع لأسعار المستهلك، في الوقت الذي تستعد فيه المجر لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهي الأشد تنافسية خلال أكثر من عشر سنوات.

وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر في تسجيل فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد اجتماع للحكومة إن الحكومة قررت إلزام كافة المتاجر ببيع السكر والدقيق وزيت دوار الشمس وصدور الدجاج وأرجل الخنزير والحليب الذي يحتوي على 8ر2% دهون بنفس أسعارها يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة أوربان تطبق بالفعل حدا أقصى لأسعار الوقود وثبتت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري لتخفيف الأعباء على الأسر، بعد ارتفاع أسعار المستهلك خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 4ر7% وهو أعلى معدل للتضخم منذ 14 عاما