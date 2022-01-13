الرئيس السيسي: الشباب هم الحلم والأمل والمستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشباب هم الحلم والأمل والمستقبل.



وأضاف خلال حفل ختام منتدى شباب العالم: "غدًا أمام الشباب وليس اليوم فقط".



وأشار الرئيس إلى أنّ الاختلاف يمثّل قيمة كبيرة وليس عيبًا سواء في اللغة أو العادات أو التقاليد أو الديانة.



ومساء الخميس، بدأ حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.