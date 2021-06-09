خبير اقتصادي: إعمار العراق يحتاج لـ 100 مليار دولار

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدارسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعادة إعمار الدول لا يقف عند البناء ولكن يمتد إلى التنمية، لافتا إلى أن أمريكا تبنت إعادة إعمار دول اوروبا المنكوبة بعد الحربة العالمية الثانية، وهذه الدول الأوروبية نجحت في النهوض مرة أخرى خلال 4 سنوات.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، أن العراق تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمارها في المرحلة الاولى من خلال تنفيذ مشروعات، مؤكدا أن معظم مناطق ومدن العراق باتت مستقرة وجاهزة لمشروعات إعادة الإعمار.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن فرصة مصر في المشاركة بإعادة إعمار العراق ليست كبيرة لأن هناك سيطرة من أمريكا وروسيا وإيران على المشهد العراقي أكثر من مصر، فضلا عن بُعد المسافة بين مصر والعراق ولكن هذا لا يعني عدم وجود تعاون في إعادة الإعمار وتم فتح مجال للمشاركة المصرية.