ناقد فني: صناعة الموسيقى الأكثر تضررًا من كورونا

قال الناقد الفني، رامي المتولي، إن المنصات أكثر المستفيدين من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين بما عرضته من أعمال الفنية، لافتا إلى أن الجائحة ساعدت على زيادة نسب مشاهدة بعض منصات المحتوى الفني العالمية وقدمت المسلسلات العالمية بشكل مختلف.

وأشار، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الأربعاء، إلى أن صناعة الموسيقى والقائمين عليها من أكثر الصناعات تضررا بسبب جائحة كورونا لأن الحفلات الموسيقية من الصعب عرضها أو تقبل متابعتها والاستمتاع بها على المنصات.

وأوضح الناقد الفني رامي المتولي، أن هناك تراجع في إنتاج الأفلام المصرية وفى جودتها مقارنة بما يحدث في العالم، فضلا عن أن المجال الفني في مصر لم يدرك أهمية دور المنصات حتى الآن.