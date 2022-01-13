كرم جبر: مصر اتخذت خطوات اقتصادية استباقية منذ 2016

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، إن مصر اتخذت خطوات اقتصادية استباقية منذ 2016 للحفاظ على الاقتصاد المصري، وظهر ذلك خلال أزمة فيروس كورونا وكيفية إدارة الأزمة.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الأبعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الشكر إلى الشعب المصري لتحمله الفترة الاقتصادية الاستباقية، مضيفًا أن الدولة المصرية نجحت في تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا من خلال الحملات الصحية.

وأضاف، أن مصر قبل بداية جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الصحية ومنها مبادرة القضاء علي فيروس «سي»، مما ساعد بشكل كبير في تقليل حجم الإصابة ونسب الوفيات.

وفيما يتعلق بمنتدى شباب العالم، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، أن ارتباط روحي بين شرم الشيخ وبين منتدي شباب العالم وهذا بسبب رغبة الكثير في الحضور إلي منتدي شباب العالم، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة.

وكانت انطلقت، صباح الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.