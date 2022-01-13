مبعوث الاتحاد الإفريقي: يجب انفتاح القارة على العالم لحل مختلف المشاكل

قالت مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بالشباب، شيدو مبيميا، إن منتدى شباب العالم يعتبر منصة لتعارف جميع الشباب وخاصةً شباب القارة الأفريقية، متابعًة أنه يجب أن يكون هناك حوار بين الأجيال المختلفة.

واستكملت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأربعاء، أن الشباب هم قادة المستقبل ويلعبون دورا كبيرا في المستقبل، مشيرةً أنه يجب انفتاح قارة أفريقيا على العالم وبلورة الحلول لمختلف المشاكل التي تواجه القارة.

وأضافت، أن منتدى شباب العالم مناسبة جيدة للشباب في مصر وأفريقيا والعالم كله للتعرف على بعضهم، متابعةً أن المنتدى يعتبر أكبر منتدى في العالم بسبب الورش والجلسات التي تقام بها.

وتابعت، أن المنتدى فتح باب الحوار بين الشعوب المختلفة، مضيفةً أن الشباب سيكون لديهم الكثير من الأفكار للإبداع في مختلف المجتمعات.

وكانت انطلقت، صباح الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.