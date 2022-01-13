 متظاهرون في لبنان يقطعون الكثير من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متظاهرون في لبنان يقطعون الكثير من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 9:05 ص

قطع متظاهرون في لبنان الكثير من الطرق، صباح اليوم الخميس؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت خدمة "التحكم المروري"، عبر موقع تويتر، بقطع السير على الكثير من الطرق والتقاطعات.

وكان المحتجون قد بدأوا في التجمع مساء أمس، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفرع المصرف في مدينة طرابلس.

ويطالب المحتجون برحيل ومحاكمة "المنظومة الفاسدة الحاكمة". وتجري الاحتجاجات وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث لامس عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية للدولار، ما تسبب في تآكل القدرة الشرائية للأفراد.


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