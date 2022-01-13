طوكيو تسجل 3124 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، تسجيل 3124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 926 حالة مقارنة بأمس الأربعاء، وبارتفاع بواقع 2483 حالة مقارنة بالخميس الماضي.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن حكومة طوكيو تتوقع أنه مع استمرار وتيرة ارتفاع الاصابات الحالية، سوف تبلغ الاصابات اليومية الجديدة نحو 9567 حالة يوميا خلال أسبوع.

ورفعت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو حالة التأهب لفيروس كورونا إلى ثاني أعلى مستوى من بين أربعة مستويات اليوم حيث يواصل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الاتجاه بالإصابات صعودا.

وهذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر الماضي التي يتم فيها تفعيل مستوى التأهب لثاني أعلى مستوى.

وقال ميتسو كاكو، رئيس لجنة خبراء حكومة طوكيو" من المحتمل أن تتجاوز حالات الاصابة 10 آلاف حالة"، مضيفا" من المهم أن نكون مستعدين مقدما".

وبلغت نسبة إشغال مرضى كورونا لأسرة المستشفيات 13.7% أمس الأربعاء.،

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كوكي إن المدينة سوف تطلب من الحكومة اليابانية إعلان شبه حالة الطوارئ في حال وصلت نسبة الاشغال 20%، وحالة الطوارئ في حال وصلت النسبة إلى 50%.

وسجلت مقاطعة أوكيناوا 1817 حالة إصابة، بارتفاع بواقع 173 حالة مقارنة بأمس الأربعاء.

كما سجل الجيش الأمريكي 560 حالة إصابة في المقاطعة.