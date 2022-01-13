سبايدر مان يسيطر على الإيرادات العالمية ويكسر حاجز «تايتانيك»

احتل المرتبة السادسة للأفلام الأكثر ربحا في تاريخ السينما.. وحقق 33 مليون دولار في الأسبوع الرابع





توالت نجاحات فيلم "سبايدر-مان: لا سبيل للعودة - Spider-Man: No Way Home " منذ طرحه ويستمر في طريقه إلى تحقيق أعلى التصنيفات على الإطلاق؛ حيث لم يمنع متحور كورونا الجديد "Omicron" المعجبين من الذهاب إلى دور العرض السينمائية لمشاهدة الفيلم؛ ليصبح سادس أعلى فيلم أرباحاً في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية؛ متجاوزاً بذلك فيلم "تيتانيك" للمخرج العالمي جيمس كاميرون.

وحقق فيلم Spider-Man: No Way Home في أسبوعه الرابع 33 مليون دولار، ووصلت إيراداته في شباك تذاكر السينما الأمريكية إلى 668.7 مليون دولار؛ ليحطم الرقم القياسي لفيلم "تيتانيك" العالمي الذي احتل شباك التذاكر المحلي للولايات المتحدة لمدة ١٢ عاما منذ صدوره في عام 1997، الذي وصلت إيراداته إلى 659.3 مليون دولار، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

حاز الفيلم على إعجاب النقاد وحصل على تقييم وصل إلى %93 من قبل 374 ناقدًا عالميًا، وحصد تقييم %98 من قبل النقاد وتقييم 9.5 من موقع التقييمات الشهير "Rotten Tomatoes".

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولي لإطلاق مغامرة بطل الرجل العنكبوت "بيتر باركر"، حقق الفيلم أرباحا كبيرة جعلته من أكثر أفلام السلسلة وشركة مارفل نجاحا، بالرغم من مجازفة صُناعه بعرضه في ظل أزمة الوباء العالمية الحالية، واثأر الجدل لكونه أول فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار في جميع أنحاء العالم في تلك الفترة العصيبة؛ وازداد نجاحه بوصوله للمركز العاشر ضمن أفضل أفلام في دور السينما الأمريكية على مر العصور.

من ناحية أخرى، استنكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تخطي الفيلم للرقم القياسي لفيلم "تيتانيك"، ورأى البعض أنه لا يستحق تلك الضجة المُثارة حوله بداية من تجاوزه لحاجز المليار دولار عالميا إلى تحطيمه للرقم القياسي لفيلم بحجم الأخير.

بينما توقع خبراء السينما وبعض المواقع العالمية بأن يحرز فيلم سبايدر مان هدفه ويصبح أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في دور السينما الأمريكية، وأن يستحوذ على المرتبة السادسة ويغرق بسفينة تيتانيك في محيط شباك التذاكر، وهو ما حققه الفيلم منذ بدء عرضه في 15 ديسمبر 2021 في بدور العرض المصرية وفي 17 من الشهر ذاته في دور العرض الأمريكية، وأصبح منافسا قويا للأفلام التي حققت أرباح طائلة قبل تفشي وباء كورونا.

الفيلم بطولة النجم توم هولاند، زيندايا، وأندرو جارفيلد الحائز على جائزة جولدن جلوب لهذا العام، جون فافرو، جيمي فوكس، مارتن ستار، بنديكت وونج، بنديكت كومبر بايش، جاكوب باتالون، وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس، وتدور أحداثه حول بيتر باركر الذي يطلب مساعدة من طبيبه دكتور سترينج، بعد أن ألقي تعويذة خطأ تجلب الأشرار من عوالم وأكوان سبايدر مان السابقة؛ ليدور صراع شرس محوره الكون بأكمله، وينتهي بإلقاء تعويذة تعيد الأشرار إلى عوالمهم وتظهر القوى الحقيقية لشخصية الرجل العنكبوت.