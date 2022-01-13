أيوب : المنتخب مفتقد طارق حامد

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أشاد أحمد أيوب المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني بطارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك.

وقال أيوب انه تفاجيء بسلوكيات وألتزام طارق حامد خلال الفترة التي تولى فيها تدريب منتخب مصر كمساعد لحسام البدري.

وأضاف أيوب في تصريحات لقناة أون سبورت :" عندما شاهدت طارق حامد في المنتخب كنت متفاجيء بسلوكيات اللاعب والتزامه .. يتعامل بإحترافية شديدة ويتدرب بقوة ويلتزم بقرار المدير الفني سواء شارك أو لم يشارك".

وأضاف :" كان لابد من تواجد طارق حامد في منتخب مصر في الفترة الحالية حتى لو بديل .. صاحب خبرات كبيرة وسيكون إضافة داخل الملعب وخارجه وهو نفس الأمر الذي ينطبق على مجدي أفشة لاعب الأهلي".