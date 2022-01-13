توجهت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بالاعتذار لوضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات على المنصة خلال حفل افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد العلاجي والمخصص للكشف عن فيروس كورونا والذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة بواجهة بيروت البحرية، وحضر الافتتاح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض أمس الأربعاء.

وأكدت مديرية المراسم بمجلس الوزراء ،في بيان توضيحي اليوم الخميس، أنه خلال التحضير لإفتتاح المركز، نشرت أعلام دولة الإمارات داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين بخصوص العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وضع علم دولة الكويت بدلا علم دولة الإمارات.