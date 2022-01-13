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كندا تسجل 29 ألفا و266 إصابة جديدة بكورونا و93 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 10:29 ص

سجلت كندا 29 ألفا و266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 93 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و627 ألفا و864 إصابة، والوفيات إلى 31 ألفا و17 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 72 مليونا و537 ألفا و602 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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