افتتاح أكبر منطقة ألعاب مائية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بمدينة الجلالة

300 شركة تشارك فى الافتتاح.. والمشروع يحتوى على ٨٦ لعبة مائية و١٠ حمامات سباحة و72 غرفة فندقية



شهدت مدينة الجلالة بالعين السخنة احتفالية كبرى لافتتاح مشروع «أكوا بارك الجلالة»، وهو أكبر منطقة للألعاب المائية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور أكثر من ٣٠٠ شركة تعمل فى مجال السياحة.



جاء ذلك ضمن افتتاح الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب» عددا من المشروعات السياحية والترفيهية بمدينة الجلالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعمير واستصلاح الظهير الصحراوى لمدينة العين السخنة، واستغلالها استثماريا، وكذا جهود الحكومة المصرية لاستثمار البقعة الساحرة المتمثلة فى المشروع القومى «الجلالة».



ويمثل المشروع الجديد واحدا من أكبر المشروعات القومية السياحية والترفيهية بما تحتويه من ٨٦ لعبة مائية و١٠ حمامات سباحة و72 غرفة فندقية، كما يتميز بأنه جزء مما تتضمنه مدينة الجلالة كأحد المشروعات القومية السياحية والترفيهية الجديدة، حيث يحاط به مارينا لليخوت تستوعب ٣٤٠ قطعة بحرية من مختلف الأحجام، فضلا عن فندقين (خمس نجوم) بطاقة ٧٠٠ غرفة شاملة الملحقات الخارجية، وفندق آخر بطاقة استيعابية ٦٢٥ غرفة جارٍ تجهيزه للافتتاح قريبا، ومسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وروعة الديكورات والتصميمات المعمارية.

وأشرفت على تنفيذ مشروع «أكوا بارك الجلالة»، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب»، بينما تتولى مجموعة مارسيليا إدارته والتى أعلنت بدورها بدء استقبال الرواد للاستمتاع بخدمات المشروع التى تعد الأولى من نوعها.

وأكد اللواء محمود رزق، رئيس الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب»، أن اختيار موقع المشروع بمدينة الجلالة، جاء بعد بحث ودراسة أوضحت أن المدينة واعدة لما بها من مميزات جاذبة للاستثمارات السياحية، ليتم اختيارها لتحتضن مشروعات عملاقة منها الجلالة أكوا بارك المتفرد بطبيعته وتنوع خدماته الفندقية والترفيهية التى يقدمها للرواد مما يرشحه ليكون المفضل للمصريين والعرب والأجانب على حد سواء، وهو ما يجعل المشروع منافسا بقوة فى السوق السياحية المصرى والعالمى.

وأشار رزق إلى أن مدينة الجلالة ورغم حداثتها إلا أنها باتت أيقونة مصرية عالمية جديدة فى مجال السياحة والترفيه المحصن بمؤشرات أمان مرتفعة.



من جانبه أشار إيهاب الجندى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، رئيس لجنة السياحة، إلى اعتماد مخطط ترفيهى وترويجى يستهدف تنظيم حفلات وفعاليات فنية يحييها ألمع نجوم الغناء العربى والاجنبى على مسرح الأكوا بارك الجديد، الذى روعى فى تصميمه وتجهيزاته أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات فضلا عن قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الرواد ويوفر لهم الأمان والرفاهية والمتعة.



وأكد أن السياحة الداخلية التى ارتفعت مؤشرات رواجها مؤخرا تعزز من فرص الإقبال على الاستمتاع بخدمات مشروع الجلالة اكوا بارك، وهى الفرص المدعومة بقوة من جانب الحكومة المصرية فى صورة تسهيلات تم تخصيصها للقطاع السياحى فضلا عن حزم الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن الحفاظ على سلامة السياح المصريين والعرب والأجانب.