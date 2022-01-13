افتتاح أكبر منطقة ألعاب مائية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بمدينة الجلالة

300 شركة تشارك فى الافتتاح.. والمشروع يحتوى على ٨٦ لعبة مائية و١٠ حمامات سباحة و72 غرفة فندقية
شهدت مدينة الجلالة بالعين السخنة احتفالية كبرى لافتتاح مشروع «أكوا بارك الجلالة»، وهو أكبر منطقة للألعاب المائية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور أكثر من ٣٠٠ شركة تعمل فى مجال السياحة.
جاء ذلك ضمن افتتاح الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب» عددا من المشروعات السياحية والترفيهية بمدينة الجلالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعمير واستصلاح الظهير الصحراوى لمدينة العين السخنة، واستغلالها استثماريا، وكذا جهود الحكومة المصرية لاستثمار البقعة الساحرة المتمثلة فى المشروع القومى «الجلالة».
ويمثل المشروع الجديد واحدا من أكبر المشروعات القومية السياحية والترفيهية بما تحتويه من ٨٦ لعبة مائية و١٠ حمامات سباحة و72 غرفة فندقية، كما يتميز بأنه جزء مما تتضمنه مدينة الجلالة كأحد المشروعات القومية السياحية والترفيهية الجديدة، حيث يحاط به مارينا لليخوت تستوعب ٣٤٠ قطعة بحرية من مختلف الأحجام، فضلا عن فندقين (خمس نجوم) بطاقة ٧٠٠ غرفة شاملة الملحقات الخارجية، وفندق آخر بطاقة استيعابية ٦٢٥ غرفة جارٍ تجهيزه للافتتاح قريبا، ومسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وروعة الديكورات والتصميمات المعمارية.
وأشرفت على تنفيذ مشروع «أكوا بارك الجلالة»، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب»، بينما تتولى مجموعة مارسيليا إدارته والتى أعلنت بدورها بدء استقبال الرواد للاستمتاع بخدمات المشروع التى تعد الأولى من نوعها.
وأكد اللواء محمود رزق، رئيس الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب»، أن اختيار موقع المشروع بمدينة الجلالة، جاء بعد بحث ودراسة أوضحت أن المدينة واعدة لما بها من مميزات جاذبة للاستثمارات السياحية، ليتم اختيارها لتحتضن مشروعات عملاقة منها الجلالة أكوا بارك المتفرد بطبيعته وتنوع خدماته الفندقية والترفيهية التى يقدمها للرواد مما يرشحه ليكون المفضل للمصريين والعرب والأجانب على حد سواء، وهو ما يجعل المشروع منافسا بقوة فى السوق السياحية المصرى والعالمى.
وأشار رزق إلى أن مدينة الجلالة ورغم حداثتها إلا أنها باتت أيقونة مصرية عالمية جديدة فى مجال السياحة والترفيه المحصن بمؤشرات أمان مرتفعة.
من جانبه أشار إيهاب الجندى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، رئيس لجنة السياحة، إلى اعتماد مخطط ترفيهى وترويجى يستهدف تنظيم حفلات وفعاليات فنية يحييها ألمع نجوم الغناء العربى والاجنبى على مسرح الأكوا بارك الجديد، الذى روعى فى تصميمه وتجهيزاته أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات فضلا عن قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الرواد ويوفر لهم الأمان والرفاهية والمتعة.
وأكد أن السياحة الداخلية التى ارتفعت مؤشرات رواجها مؤخرا تعزز من فرص الإقبال على الاستمتاع بخدمات مشروع الجلالة اكوا بارك، وهى الفرص المدعومة بقوة من جانب الحكومة المصرية فى صورة تسهيلات تم تخصيصها للقطاع السياحى فضلا عن حزم الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن الحفاظ على سلامة السياح المصريين والعرب والأجانب.