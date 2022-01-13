وسائل إعلام: مصرع 3 أشخاص بحادث قطار في الهند

أفادت مصادر إعلامية هندية بأن قطارا للركاب كان في طريقه من جواهاتي إلى بيكانير خرج عن مساره في ولاية غرب البنغال الشرقية في الهند، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وبحسب "قناة إن دي تي في" الهندية: "خرجت 5 عربات على الأقل من القطار عن مسارها، وأن عشرات الأشخاص محاصرون في العربات المقلوبة، فيما تجري عملية انقاذ في موقع الحادث".

قال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو إنه "يراقب الوضع شخصيا"، وأنه تحدث إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأبلغه بعمليات الإنقاذ.

وكتب على "تويتر": "في حادث مؤسف، خرجت عربات قطار من بيكانير - جواهاتي عن مسارها بالقرب من نيو مايناجوري غرب البنغال هذا المساء. نراقب الوضع شخصيا من أجل عمليات الإنقاذ السريعة".