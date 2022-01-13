لبنان: الناشطون يقطعون الطرق في بيروت وطرابلس بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

أقدم عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في لبنان مساء اليوم الأربعاء على قطع الطريق في مدينة طرابلس شمال لبنان، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفرع المصرف في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع بعض الشوارع المؤدية لساحة النور وامام السور الخارجي لمصرف لبنان في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة والحجارة وحاويات النفايات.

وتجمع عدد من المحتجين من الحراك الشعبي مساء اليوم، أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة.

وطالب المحتجون برحيل ومحاكمة هذه المنظومة الفاسدة الحاكمة"، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وإرتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية للدولار ، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.