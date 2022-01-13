نيجيريا ترفع حظرا دام سبعة أشهر على تويتر

رفعت نيجيريا حظرا دام لمدة سبعة أشهر على شركة تويتر في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا بعدما وافقت شبكة التواصل الاجتماعي على شروط متعددة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات في بيان، أمس الأربعاء، معلنة الإنهاء الوشيك للحظر، إن تويتر سوف تفتح مكتبا قانونيا في نيجيريا وسوف تعين ممثلا للدولة للتواصل مع الحكومة عند الحاجة.

وكان الرئيس محمدو بوهاري قد أعطى تعليمات في 5 يونيو بحجب الوصول للموقع في البلاد بعدما حذفت تويتر تغريدة مثيرة للجدل من الرئيس حول الحرب الأهلية النيجيرية وعلقت حساب الرئيس لمدة 12 ساعة.

ولم تقدم الحكومة سببا محددا للتعليق فى ذلك الوقت، غير أنها ذكرت أن المنصة اُستخدمت مرارا في "أنشطة يمكن أن تقوض وجود نيجيريا".

وقالت الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات إن القرار سوف يوفر أيضا "فرصا اقتصادية وتدريبية" فيما يواصل عملاق التواصل الاجتماعي ومقره سان فرانسيسكو "دراسة توسيع تواجده في نيجيريا".