مدير مستشفيات قصر العيني: افتتاح وحدة جديدة للحروق خلال أيام

المستشفيات الجامعية: تشغيل 20 غرفة لمبادرة "قدم صحيح" خدمت 3 آلاف مريض سكرى

قال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح، إنه من المقرر أن يتم افتتاح وحدة جديدة لاستقبال مرضى الحروق، بالإضافة إلى تجديدات قسم 24 لجرحات القلب والصدر بمستشفى منيل قبلي، خلال الأيام المقبلة، ذاكرا أنه كان قد بدأ العمل على تنفيذها خلال فترة عمادة الدكتور فتحي خضير، العميد السابق لكلية الطب، وعطلت الجائحة افتتاحها منذ فترة كبيرة.

وأشار صلاح لـ"الشروق" إلى الانتهاء من أعمال الصيانة، موضحا أن الوحدة الجديدة ستسقبل مرضى الحروق في مستشفيات قصر العيني بأحدث الأجهزة، وستتضمن رعاية متوسطة ورعاية مركزة وأسرة عادية بالإضافة إلى مركز وغرف عمليات خاص بها ووحدات للأطفال، وأن الافتتاح سيكون جزئيًا للإقامة والرعاية المتوسطة.

وشدّد صلاح، خلال آخر جولة تفقدية للوحدة الجديدة، على تواجد الأطباء والتزام الأمن بحفظ النظام داخل الاستقبال لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وعدم وجود تكدس بين المرضى في الطوارئ، فضلًا عن ضرورة ارتداء الماسك للمرضى ومرافقيهم، مضيفا أنه تفقد أيضًا المطبخ للاطمئنان على الوجبات والتزام الأفراد بتواجدهم وتقديم الوجبات بشكل جيدة والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

في سياق قريب، تلقى وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التعاون المشترك بين المجلس ووإحدى المؤسسات المجامعية، في تنفيذ مبادرة "قدم صحيح"؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين؛ لحمايتهم من البتر، حيث تم تشغيل 20 غرفة للمبادرة في 20 مستشفى جامعي، وتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج بالمجان لعدد 3 آلاف مريض قدم سكري في المحافظات المُختلفة.

وأكد أمين مجلس المستشفيات الجامعية، أن مبادرة "قدم صحيح" تم إطلاقها في بداية الربع الأخير من عام 2021، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأساتذة الأوعية الدموية في كليات الطب بالجامعات في 30 جامعة مختلفة، قائلا إنه جاري تجهيز غُرف بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية والمنصورة وحلوان والزقازيق.