هجوم ب3 صواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد وإصابة مدنيين

تعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.

وتم الهجوم على السفارة بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتمكنت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية C-RAM ، من إسقاط صاروخين، بينما سقط الثالث على مدرسة في المنطقة الخضراء المحصنة.

من جهتها ذكرت مصادر طبية عراقية، أن الصاروخ الثالث تسبب بإصابة مدنيين إثنين، نقلا على إثر ذلك إلى المستشفى.

إلى ذلك قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي: "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

وأضافت، أن "الهجوم أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح".