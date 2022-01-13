الأمم المتحدة تسجل أعلى حصيلة ضحايا في صراع تيجراي منذ أكتوبر

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن العشرات من المدنيين قتلوا في الصراع المسلح في إقليم تيجراي الإثيوبي خلال الأيام السبعة الماضية، حيث وصلت أرقام الضحايا إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ أكتوبر الماضي.



وقالت الأمم المتحدة إنه يتم استقاء الأرقام من المستشفيات ومن مصادر رسمية أخرى، لكن لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.



وتم تعليق إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيجراي بشكل كبير لمدة أربعة أسابيع بسبب الاشتباكات الجارية والاضطرابات هناك.



ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، هناك أكثر من 47 ألف شخص في إقليم أمهرة المجاور في حاجة ماسة لملاجئ طارئة ومساعدات إغاثة خلال الأيام السبعة الماضية.



ودعت لجنة منح جائزة نوبل للسلام آبي احمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على الجائزة إلى وضع نهاية للنزاع المسلح في منطقة تيجراي.



وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس اندرسن في بيان بشان الوضع في اثيوبيا اليوم الخميس " كرئيس للوزراء وحاصل على جائزة نوبل للسلام ، علي آبي احمد مسؤولية خاصة بانهاء النزاع والمساعدة في احلال السلام". ونادرا ما تصدر اللجنة مثل هذه البيانات العامة.



كان قد تم منح آبي احمد جائزة نوبل للسلام المرموقة في عام، في المقام الأول بسبب مبادرته لتسوية نزاع استمر لسنوات طويلة بين بلاده واريتريا المجاورة.



وأكدت لجنة نوبل اليوم الخميس على أن الوضع الإنساني في إثيوبيا خطير للغاية، ومن غيرالمقبول عدم وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.



بدأ الصراع العسكري في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا في أواخر عام 2020. و حاول رئيس الوزراء آبي أحمد الإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتيجراي التي كانت تتولى مقاليد السلطة في المنطقة.



وسيطرت الجبهة على الحياة السياسية في اثيوبيا على مدار أكثر من 25عاما قبل ان يتولى آبي السلطة . وشعر الكثيرون في تيجراي بانهم مهمشون من جانب الحكومة المركزية ويطالبون بالمزيد من الحكم الذاتي.



كانت إثيوبيا الدولة متعددة العرقيات الواقعة في شرق أفريقيا والبالغ عدد سكانها 115مليون نسمة ، تعتبر منذ فترة طويلة ركيزة للاستقرار في المنطقة ولكنها مهددة بالتقسيم كنتيجة للقتال.