تفتتح اليوم الخميس مباريات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، أحدث بطولات الكرة المصرية، وذلك بإقامة 3 مباريات أولها الأهلي أمام الجونة، ثم يليها مباراة سموحة أمام الإسماعيلي، والمقاولون العرب العرب أمام البنك الأهلي.

في الخامسة مساءً وعلى ملعب الإسكندرية، سيسعى الإسماعيلي للظهور بوجه مغاير بعد بداية هي الأسوء له مطلع الموسم الجاري، إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار حتى الآن، لكنه سيسعى لمصالحة جماهيره على حساب سموحة، المنتشي بنتائجه الجيدة هذا الموسم والتي دفعته لاحتلال المركز السادس مؤقتًا في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

الإسماعيلي الذي نجح في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بثلاث صفقات قوية، عن طريق ضم المهاجم الإيفواري جان موريل بوي والجامبي سايكو كونتيه والبوليفي أليجانار، سيسعى للثأر من هزيمته أمام سموحة التي تعرض لها نهاية الشهر الماضي في الدوري بنتيجة 2-1.

وعلى ملعب الجبل الأخضر، سيلتقي المقاولون العرب في الخامسة مساءً مع البنك الأهلي، إذ يتطلع الفريقان لتحقيق بداية جيدة في المسابقة، والدخول في المنافسة مبكرًا على حجز مقعد مؤهل للدور نصف النهائي.

وتعد مباراة الليلة، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للمقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة، والذي تولى المهمة خلفًا لعماد النحاس، الذي تقدم باستقالته نهاية العام الماضي، بعد بداية مخيبة للآمال هذا الموسم، فيما يتميز البنك الأهلي بالاستقرار في ظل تواجد المدرب خالد جلال على رأس القيادة الفنية منذ الموسم الماضي.

وتمكن البنك الأهلي من تحقيق بداية رائعة هذا الموسم في الدوري، دفعته لاحتلال المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما سيسعى المقاولون العرب للثأر بعد هزيمته أمام نفس الفريق في نوفمبر الماضي بهدفين لهدف.

وتُقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمهم على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام الدور الواحد، ليتأهل المتصدر فقط بجانب أفضل وصيف في المجموعات الثلاث.

وأعلنت رابطة الأندية في وقتٍ سابق السماح بحضور الجماهير في تلك البطولة بعدد ألف مشجع لكل فريق، بجانب تطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات، على أن يحصل الفائز باللقب الأول على مليون ونصف المليون جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه، بالإضافة لـ 100 ألف جنيه سيحصل عليها كل فريق مشارك.