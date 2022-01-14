قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية أن يكون السبت القادم يوم عمل رسمي بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس، بمناسبة بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بنطاق محافظة المنوفية.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، مدير المديرية، ضرورة تعاون الجميع لتوفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية؛ لضمان المرور بامتحانات منتصف العام الدراسي على الوجه الأكمل خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا.

وشددت "قرني" على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، واستخدام الطلاب للأدوات الخاصة بهم ومنع تداولها بينهم، خاصة زجاجات المياه والكمامات الطبية والأدوات المكتبية، منعا لانتشار العدوى.