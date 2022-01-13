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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 4:37 ص

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات القوية في يوم ساخن ببطولات الكأس والدوري وكأس الرابطة في عدد من البلدان الأوروبية والإفريقية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة ارسنال وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وعلى الصعيد الإفريقي، ستقام مباراتين ضمن منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير المقبل.

وعلى الصعيد المحلي، تستكمل بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بـ 3 مباريات اليوم، على رأسها مواجهة الأهلي والجونة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الإفريقية (مرحلة المجموعات) الجولة الثانية:

الكاميرون × اثيوبيا 6:00م beIN Sports HD 2 Max

الرأس الأخضر × بوركينا فاسو 9:00م beIN Sports HD 2 Max

كأس رابطة المحترفين المصرية:

الأهلي × الجونة  2:30 م  ONTime Sports HD

سموحة × الإسماعيلي  2:30 م ONTime Sports  HD

المقاولون العرب × البنك الأهلي 5:00م  ONTime Sports HD 2

كأس السوبر الإسباني (نصف النهائي)

أتلتيكو مدريد× أتلتيك بيلباو 9:00م  مساء   SSC5 HD

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (نصف النهائي)

آرسنال × ليفربول  9:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium


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