كانتاس إيروايز الأسترالية تخفض طاقتها التشغيلية بسبب محتور أوميكرون

قلصت شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز، طاقتها التشغيلية على الخطوط المحلية والدولية، بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، أوميكرون، في مختلف أنحاء أستراليا والعالم، مما أدى إلى إعادة النظر في توقعات تعافي قطاع السفر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة الأسترالية، التي يوجد مقرها في مدينة سيدني، القول إن طاقة التشغيل على الخطوط الداخلية خلال ربع العام الذي بدأ الشهر الحالي ستكون 70% من مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول الطاقة إلى 102% من مستويات ما قبل الجائحة. كما قلصت الشركة الطاقة التشغيلية للخطوط الخارجية إلى 20% من مستويات ما قبل الجائحة مقابل 30%، وفق التوقعات السابقة.

وذكرت بلومبرج، أن التوقعات الآن تبدو أسوأ مما كانت عليه منذ شهر، عندما قال آلان جويس، الرئيس التنفيذي للشركة الأسترالية، إنه واثق من أن تعافي السوق "بشكل أساسي في مساره الصحيح" عند بدء انتشار أوميكرون.