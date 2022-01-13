تقام اليوم، الخميس، مباراة نصف النهائي الثانية لبطولة كأس السوبر الإسباني بمواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في التاسعة مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيخوض أتلتيكو نصف النهائي في غياب لاعبين، هما ستيفان سافيتش، الذي يعاني إصابة عضلية منذ الثاني من ديسمبر، والفرنسي أنطوان جريزمان لنفس السبب.

وكان أتلتيكو مدريد أجرى مرانين صباحا ومساء، أمس، في الرياض بعد أن كان آخر الواصلين من الفرق المشاركة، وكان المران الصباحي خفيفا وأقيم في مركز التدريبات بنادي النصر، بينما اختتم الفريق استعداداته على ملعب الأمير فيصل.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع ريال مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل، بعد فوز المرينجي على حساب غريمه التقليدي برشلونة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء.

يشار إلى أن المملكة استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2020م، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.