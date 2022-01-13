وكيل مجلس النواب: منتدى شباب العالم حقق مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية لمصر

قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذى يختتم أعماله اليوم بعد 4 أيام من المناقشات والجلسات إضافة إلى الكلمات والمداخلات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كان ناجحا وحقق مكاسب متعددة لمصر كما حقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى وشباب العالم كله.

وأضاف سعد الدين، أنه يأتى فى مقدمة النجاحات التى حققها هذا المنتدى العالمى الكبير النجاحات التى حققتها مصر فى الاستعدادات المسبقة لعقد المنتدى وطوال جلساته خاصة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا هذا المنتدى بمثابة ضربة البداية لعودة جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية من جديد رغم وجود فيروس كورونا من خلال التطبيق الدقيق للتجربة المصرية فى عقد هذا المنتدى غير المسبوق عالمياً منذ ظهور جائحة كورونا.

وأوضح أن من المكاسب المهمة التى حققها هذا المؤتمر رؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، معتبراً جلسة المنتدى حول هذا الملف بمثابة خارطة طريق للاستعدادات المصرية المكثفة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن من ضمن تلك المكاسب نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسى فى توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم فى كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وضرورة ألا تكون نظرة المجتمع الدولى لهذا الملف ضيقة وإنما يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم، بأن يتم تطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة من خلال إقرار حقوق الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه فى السكن الكريم وغيرها من الحقوق الأخرى

وذكر أن الأهم من ذلك كله أن هذا المنتدى حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة لمصر من خلال الترويج الكبير للأوضاع السياسية وما تشهده مصر من حالة رائعة فى الاستقرار الأمنى إضافة إلى الترويج لمصر اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً خاصة بعد الاهتمام العالمى الكبير من مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية من نقل كل ما يدور من مناقشات داخل منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ فى صدر نشراتها وتقاريرها عن المنتدى.

ووجه سعد الدين، تحية لجميع القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مؤكداً أنهم يستحقون كل التحية والاحترام بعد انبهار العالم كله وإشادة جميع المشاركين فيه بالأداء رفيع المستوى وغير المسبوق فى تنظيم المنتدى ونجاحه الكبير الذى حققه محلياً وعربياً وإفريقياً وعالمياً.