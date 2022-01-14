 ألمانيا توصي بإعطاء المراهقين من 12 إلى 17 عاما جرعات معززة ضد كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا توصي بإعطاء المراهقين من 12 إلى 17 عاما جرعات معززة ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 11:53 م
أوصت لجنة اللقاح الألمانية بإعطاء جميع المراهقين من سن 12 إلى 17 عاما جرعات معززة من لقاحات فايزر/ بيونتيك المضادة لكوفيد- 19، بحسب بيان عبر البريد الإلكتروني.

وأوصت اللجنة بجرعة خاصة مناسبة لهذه المرحلة العمرية تبلغ 30 ميكروجرام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأعلن معهد روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم، حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، والتي وصلت إلى مستوى قياسي مجددا.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 81 ألفا و417 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 316 حالة وفاة

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020 سبعة ملايين و743 ألفا و228 حالة إصابة.

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