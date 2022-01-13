محافظ بني سويف يشكل لجنة لفحص مخالفات برج سكني لعضو مجلس نواب سابق وآخر حالي

رصدت محافظة بني سويف، شكوى من بعض سكان برج مِلك شركة عقارات لعضو مجلس نواب سابق، وآخر حالي، في حى الرمد بمدينة بنى سويف، بوجود مخالفات في البرج.

وكلف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، ببحث الموضوع من كل النواحي، وتوضيح التفاصيل بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة.

وقامت لجنة التفتيش برئاسة أحمد الدسوقي مدير عام الإدارة، ببحث الموضوع على الطبيعة، ومعاينة كل الإجراءات والأوراق التي تخص البرج، والتي اتضح خلالها أنه جاري تشكيل لجنة فنية للتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة، وفقا للرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات، مع العلم بأن الموضوع قيد التحقيقات بهيئة النيابة الإدارية والنيابة العامة، وذلك بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإزالة الحائط بمدخل العقار وإعادة الشيء لأصله.

وفيما يتعلق بوجود ورشة لتصنيع الألوميتال بالبدروم، تبين من خلال المعاينة، غلق الجراج أثناء المعاينة، والورشة مغلقة أيضا، ولا يوجد تراخيص لهذه الورشة المذكورة من الجهة المختصة، وتم التوجيه للوحدة المحلية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، مع إجراء تحقيق.

كما أوضحت اللجنة أن بعض عناصر الشكوى هي علاقة تعاقدية بين أطراف النزاع لا تختص بها المحافظة.