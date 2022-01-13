قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس إن "الهستيريا المعادية لروسيا" اجتاحت الكونجرس الأمريكي، مما أدى إلى القضاء على أدنى فرص تحسين العلاقات مع موسكو.

وأضاف ريابكوف - في مقابلة أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - إن "الكونجرس غمرته هستيريا معادية لروسيا". "إن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة تؤكد فقط مدى قوة المشاعر ومدى هيمنة التطلعات لنسف أدنى أمل السليم في الحوار بين موسكو وواشنطن، والقضاء عليها وفرض أجندة من شأنها أن تدفع العلاقات في نهاية المطاف إلى مأزق وسيؤدي بشكل فعال إلى انهيارها ".

وتابع ريباكوف إن هناك إجماعًا قويًا مناهضا لروسيا داخل الحزبين.

وقال: "هناك الكثير من الناس في الإدارة الأمريكية لا يحبون، بل يشعرون بالنفور من روسيا الحالية ويريدون إلحاق الضرر بروسيا". "نحن ندرك ذلك. نحن نعرف العديد من هؤلاء الأشخاص بالاسم ، ونعرف مسمياتهم الوظيفية."

وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تعتقد أن الوضع يحتاج إلى بعض الوقت حتى يهدأ. وقال إن اتخاذ خطوات صغيرة لإعادة بناء الثقة يمكن أن يكون تكتيكًا جيدًا، على سبيل المثال في استعادة العمليات الطبيعية للبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.