مصر تشارك بفعاليات إطلاق نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية بغانا

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الإطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـPAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAfCFTA والتي أُقيمت بالعاصمة الغانية اكرا برعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، وذلك تحت عنوان "ربط المدفوعات وتسريع التجارة في إفريقيا" بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة الإفريقية.

وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم، حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الأمثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وقالت إن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، ذاكرة أن النظام يعد أحد الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الإفريقي والتي عقدت بمدينة نيامي عاصمة دولة النيجر.

وأوضحت الوزيرة أن نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، مشيرة إلى أنه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام الـ(PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMS) وذلك تمهيداً للإطلاق التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.

جدير بالذكر أن مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الإفريقية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.

ومن ناحية أخرى، أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مباحثات مكثفة على هامش فعاليات الاجتماعات شملت محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا ووامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وبنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، الى جانب لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الغانية شملت كل من ارنست اديسون محافظ البنك المركزي الغاني، ويوفي جرانت رئيس مركز تنمية الاستثمار ومسئول ملف الاستثمار بمكتب الرئاسة.