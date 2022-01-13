الرئيس السيسي: سير العالم وفقا لرؤية واحدة منهج الجماعات المتطرفة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، قائلًا إن منتدى شباب العالم منصة هامة وجيدة في النقاش وتناول الموضوعات التي تمس العالم كله.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هاش فعاليات منتدى شباب العالم، أن المنتدى فرصة للحديث ومناقشة الآراء المختلفة، معقبًا: «لا أحد له الكلمة العليا في أي موضوع، إذا كنا نؤمن بحوار حقيقي ولدينا رقي فكري حقيقي».

ونوه إلى أن «وجود رؤية واحدة يسير العالم وفقًا لها، هو منهج الجماعات المتطرفة التي ترغب فيه»، مضيفًا: «لو أحد تصور الموضوع من وجهة نظره هو الأفضل - ومن حقه يعتقد إنه الأفضل - لكن هناك فرق بين اعتقاد أنه الأفضل وفرضه على الآخرين».