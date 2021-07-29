أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي فيما أصيب 34 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في برقة التي تشهدت مواجهات متكررة مع المستوطنين منذ مقتل مُستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية قبل نحو 3 أسابيع.

وأضاف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح للصحافة أن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.